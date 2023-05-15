Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bingöl'de jandarma, şehit eşlerini unutmadı

Bingöl'de jandarma, şehit eşlerini unutmadı

Yerel Haberler

Bingöl'de Jandarma Komutanlığı personeli, kent merkezinde ikamet eden şehit eşlerini ziyaret etti.

Bingöl'de Jandarma Komutanlığı personeli, kent merkezinde ikamet eden şehit eşlerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, kent merkezinde ikamet eden şehit eşleri ziyaret etti. Ziyaret esnasında annelere çiçek takdim eden jandarma personeli, annelerin anneler gününü de kutladı. Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren anneler, bu özel günde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. - BİNGÖL

Bingöl Seçim Sonuçları
Bingöl Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Bingöl Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title