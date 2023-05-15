Bingöl'de jandarma, şehit eşlerini unutmadı

Bingöl'de Jandarma Komutanlığı personeli, kent merkezinde ikamet eden şehit eşlerini ziyaret etti.

Bingöl'de Jandarma Komutanlığı personeli, kent merkezinde ikamet eden şehit eşlerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, kent merkezinde ikamet eden şehit eşleri ziyaret etti. Ziyaret esnasında annelere çiçek takdim eden jandarma personeli, annelerin anneler gününü de kutladı. Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren anneler, bu özel günde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. - BİNGÖL