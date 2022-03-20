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Bingöl'de jandarma, şehit aileleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl'de jandarma, şehit aileleriyle bir araya geldi

Bingöl'de jandarma ekipleri, kent genelindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma ekipleri, kent genelindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca il genelindeki şehit aileleri ziyaret edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren aileler ise, ekiplere teşekkür etti. - BİNGÖL

Bingöl'de jandarma, şehit aileleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Bingöl, Şehit, Yerel, Haberler

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