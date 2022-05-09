Bingöl'de itfaiye ekipleri kanalizasyon kuyusuna düşen yavru kediyi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon kuyusuna düşen ve orada mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.
KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon kuyusuna düşen ve orada mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.
Alınan bilgilere göre, merkez Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşlar, kanalizasyon kuyusunda kedi sesi geldiğini fark etti. Kuyuda kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Mahalleye giden ekipler, kuyuda mahsur kalan yavru kediyi merdiven yardımıyla kurtardı.
Yavru kedi yeniden doğaya salındı. - BİNGÖL
İhlas Haber Ajansı / Yerel