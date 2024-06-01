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Bingöl'de İsrail'in saldırılarına karşı çadırlarda destek nöbeti

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Bingöl'de İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla STK platformları tarafından düzenlenen yürüyüşün ardından vatandaşlar çadırlar kurarak sabaha kadar Gazze için destek nöbeti tutacak.

Bingöl'de vatandaşlar, İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistin ve Gazze için sabaha kadar çadırlarda destek nöbeti tutacak.

Bingöl'de İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla STK platformları tarafından yürüyüş düzenlendi. "Bingöl Gazze Barış Programı" etkinliği çerçevesinde kent parka gelen vatandaşlar, çadırlar kurarak sabaha kadar Gazze için destek nöbeti tutacak.

Ailesiyle birlikte parka gelerek çadır kuran vatandaşlardan Hasan Berdibek, "Siyonist İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu zulme karşı bugün Bingöl halkı olarak çarşı merkezden kent parka yürüyüş düzenledik. İsrail'in yapmış olduğu soykırımı bir şekilde duyurmak için ses getirmek için bu hareketi gerçekleştirdik. Tüm dünya yaşanan bu insanlık suçuna göz göre göre sessiz kalmaktadır. Ailemizle birlikte çadırlarımızı kurduk, sabaha kadar da burada nöbet tutacağız. Dualarla Filistin'deki kardeşlerimize desteğimizi göstermeye çalışacağız" dedi.

Etkinliğin sabah namazının ardından sona ereceği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsrail Bingöl Gazze Yerel Politika Güncel Haberler

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