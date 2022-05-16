Bingöl'de engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu - Haberler

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlik çerçevesinde 3 engelli birey, bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. Askerlik hayallerine kavuşan gençler, büyük mutluluk yaşadı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde, engelli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Kentte ikamet eden 3 engelli genç için bir günlüğüne temsili askerlik töreni düzenlendi. Temsili asker olan engelli gençleri kışla girişinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli karşıladı.

Daha sonra kıyafetleri giyen asker adayları için yemin töreni düzenlendi. Temsili engelli askerler İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin'den terhis belgelerini aldı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel