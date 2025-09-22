Bingöl'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Bingöl'de gönüllüler, Dünya Temizlik Günü kapsamında ana yol kavşaklarında çevre temizliği yaptı.

Etkinlik, Bingöl Havaalanı Kavşağı ve Aftor Çevre Yolu Kavşağı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılar, özellikle araçlardan rastgele atılan çöplerin kavşaklarda ciddi kirliliğe yol açtığını belirterek, bu davranışların yalnızca görüntü kirliliği değil, aynı zamanda doğaya ve insan sağlığına da zarar verdiğini vurguladı. Atılan çöpler gönüllüler tarafından tek tek toplandı.

TEMA Bingöl İl Temsilcisi Saim Çakar, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Dünya Temizlik Günü'nde gönüllülerimizle birlikte çevremizi temizlemek ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Kavşaklarda yaptığımız temizlik çalışmasıyla, özellikle araçlardan rastgele atılan çöplerin doğaya verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdik. Katılım sağlayan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Daha temiz ve yaşanabilir bir Bingöl için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - BİNGÖL