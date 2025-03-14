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Bingöl'de Direkten Kurtarılan Kediye İşçi Sahip Çıktı

Bingöl'de Direkten Kurtarılan Kediye İşçi Sahip Çıktı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, internet arızası için çalışma yapan bir işçi, 5 metrelik bir direkte mahsur kalan kediyi kurtardı. Kediyi sağ salim kurtaran işçi, hayvanlara sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik direkte mahsur kalan kedi, internet arızası için çalışma yapan işçinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Karlıova'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet arızası için keşfe çıkan çalışan, yaklaşık 5 metre yükseklikte mahsur kalan bir kediyi fark etti. Kolları sıvayan çalışan, merdiven yardımı ile kediyi bulunduğu yerden aldı. Birkan isimli işçi, "İnternet arızası için keşfe çıkmıştık. Kedinin direğin üzerinde olduğunu gördüm. Vatandaşlık görevi olarak kediyi bulunduğu yerden sağ salim kurtardık. Buradan tüm insanlara sesleniyorum, hayvanları sevelim" dedi.

Çalışan, kediyi bir süre sevdikten sonra doğal ortamına bırakırken, o anlara şahitlik eden bir grup öğrenci de işçiye alkışlarla destek verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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