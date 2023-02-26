Bingöl'de deprem tedbirleri görüşüldü

Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen toplantıda Bingöl'de alınabilecek tedbirler ile afet sonrası yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

50 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu tarafından toplantı düzenlendi. Toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilcisi Emre Bulşu ile platform bünyesindeki STK başkanları katıldı. Toplantıda muhtemel bir afet durumunda nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki şiddetli depremin ardından Bingöl'deki riskli yapıların tespitine yönelik çalışmaların başladığını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Bingöl Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilciliği, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile yapı denetim firmaları iş birliğiyle yapıların depreme karşı dayanıklılığı ve riskli yapıların tespit edilmesine yönelik geniş bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma ile birlikte şehirdeki yapı stoku envanteri daha verimli bir şekilde kayıt altına alınacak" dedi.

Deprem öncesi ve sonrasına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Başkan Arıkan, "Afet öncesi, afet esnası ve sonrasını kapsayan eylem planı hazırlanacak. Bu çerçevede geniş çaplı çalıştaylar düzenlenecek. Asrın felaketi olarak değerlendirilen deprem sonrası ilimizdeki mimar ve mühendislerimize belediyemiz bünyesinde eğitim programları düzenliyoruz. Afet müdahale ekiplerimizi de daha donanımlı hale getirmek, yeni ilave toplanma alanları, çadır ve konteyner alanlarının belirlenmesi gibi birçok hususta çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

İki fay hattı üzerinde bulunan Bingöl için sıklıkla deprem uyarıları yapıldığını aktaran Platform Sözcüsü Orhan Açıkbaş, "Deprem ülkemizin bir gerçeği ve yaşanan her deprem travmalarımızı yeniden canlandırıyor. Yaşadığımız her afet sonrası, hazırlıklı mıyız sorusu akıllara geliyor. Yaşadığımız son depremin acı bilançosu bize bu sorunun cevabını maalesef veriyor. Deprem öldürmez bina öldürür. Evet, doğru deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Peki, binaların öldürmemesi için tedbir alınıyor mu? Bu bir uyarıdır. Yarın bir gün deprem olduktan sonra ah vah demenin bir anlamı yoktur. Şimdiden gereği yapılsın" şeklinde konuştu. - BİNGÖL