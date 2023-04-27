Bingöl'de 5 bin 680 depremzede misafir ediliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından depremden etkilenen 5 bin 680 kişi Bingöl'de misafir edilirken, vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 944 bin 640 lira nakdi destek sağlandığı açıklandı.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Meydana gelen deprem sonrası Bingöl'e göç eden vatandaşlara ve depremden etkilenen illere hizmet verilmeye devam edildiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "İlimize deprem sonrası 5 bin 680 kişiden oluşan bin 603 aile yerleşmiştir. Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli mesleki çalışmaları çerçevesinde ilimize göç eden aileleri adreslerinde ziyaret ederek ailelerin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçların tespitini sağlamıştır. Giyim, battaniye, gıda, hijyen seti, oyuncak, kırtasiye, ev eşyaları, kira desteği ve nakdi yardım gibi ihtiyaçlar ilgili kurumlar ve STK'lar ile işbirliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılmıştır. Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmetleri çerçevesinde 18 yaş altı çocukları bulunan 236 aile, sosyal ve ekonomik destek hizmetine yönlendirilmiş ve ailelere 1 milyon 944 bin 640 lira tutarında ödeme gerçekleştirildi. İlimize göç edip barınma ihtiyacı olan ve bu nedenle toplu yaşam alanına yerleştirilmiş olan 225 vatandaşa psiko-sosyal destek hizmeti minvalinde, meslek elemanları işbirliğinde psikolojik ilkyardım, bireysel görüşme, grup çalışmaları, çocuk oyun çalışmaları ve aktiviteleri gibi hizmetler sunuldu. Afet sonrası destek ortağı olduğumuz Malatya iline düzenli aralıklarla personel görevlendirilirken bu çerçevede depremden etkilenen vatandaşlarımız için 150 personel ve 29 araç görevlendirildi. Aynı zamanda afet bölgesinde arama kurtarma biriminde çalışan personele yönelik psiko-sosyal destek hizmeti vermek maksadıyla müdürlüğümüzce grup çalışması yapılmıştır. İlimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızla bireysel görüşmeler yaparak deprem korkularını yenmeye çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak boynumuzun borcu olduğunu kabul ederek bu kapsamda çözümler üretmekteyiz" dedi. - BİNGÖL