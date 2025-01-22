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Bingöl'de 2024 Yılında Doğan Bebek İsimleri Belirlendi

Bingöl'de 2024 Yılında Doğan Bebek İsimleri Belirlendi
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Bingöl'de 2024 yılında dünyaya gelen 3 bin 767 bebeğin en çok tercih edilen isimleri Miran ve Mihra oldu. İkiz doğan bebek sayısı 84, üçüz doğan bebek sayısı ise 3 olarak kaydedildi.

Bingöl'de 2024 yılı içerisinde dünyaya gelen 3 bin 767 bebeğin 84'ü ikiz ve 3'ü üçüz olurken, en çok kullanılan isimlerin başında ise erkekte 'Miran', kızda 'Mihra' geldi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024'te Bingöl'de 3 bin 767 bebek dünyaya geldi. Bunlardan 84'ü ikiz olurken 3'ü ise üçüz oldu. En çok tercih edilen kız ismi Mihra (60), Zümra (43) ve Elif (32) olurken erkeklerde ise Miran (27), Hamza (26) ve Yusuf (24) oldu.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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