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Bingöl'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Arayanlara Para Cezası

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Bingöl'de 2021 ve 2024 yılları arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 10 kişiye para cezası kesildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, verilen cezaların gereksiz çağrı oranlarını düşürdüğünü söyledi.

Bingöl'de 2021 ve 2024 yılları arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 10 kişiye para cezası kesildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, verilen cezaların gereksiz çağrı oranlarını düşürdüğünü söyledi.

Bingöl'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD gibi kurumlar tek çatı altında hizmet vererek, vakalara daha hızlı müdahalede bulunuyor. 99 personelle 7/24 esasına göre çalışan Acil Çağrı Merkezi'nde İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dilinde de vatandaşlara hizmet veriliyor.

Çağrı merkezini arayan vatandaşların konumlarının sisteme otomatik olarak yansıdığını belirten Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, "Toplamda 99 personelle 7/24 hizmet vermekteyiz. Bütün çağrılara etkin ve verimli olarak cevap verebilme, acil yardım hizmetlerini hızlı ve koordineli olarak sunabilme misyonuyla hareket eden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni sabit veya mobil hatlardan ücretsiz olarak aranmaktadır. Merkezi arayanların konumları otomatik olarak sisteme düşmektedir. Toplamda İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 4 dilde hizmet verilmektedir" dedi.

2021 ve 2024 yılları arasında gereksiz veya asılsız ihbarda bulunan 10 kişiye ceza kesildiğini belirten Amil, "1 Ocak ve 30 Haziran 2024 arasında toplam 141 bin 950 çağrı alınmış, bu çağrılardan 36 bin 336'sı vakaya dönüşen çağrılar, 105 bin 614'ü ise danışma, bilgi, anonsta kapanan veya gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 2021 ile 2024 yılları arasında toplamda 10 kişi hakkında idari yaptırım cezası verdik. Bu cezaların miktarı da bin 250 TL'dir. Bu cezaları uyguladıktan sonra 2024 yılının ilk 6 ayında gereksiz, lüzumsuz çağrıların azaldığını gördük. 112 acil çağrı merkezini gereksiz ve lüzumsuz yere arayanların başkalarının can veya mal güvenliğine sebebiyet vereceğinin bilinmesini istiyoruz. Gereksiz yere aramayalım ve arayanları da uyaralım" diye konuştu.

Amil, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak asılsız ihbarda bulunmanın veya gereksiz yere meşgul etmenin cezasının 2024 yılında bin 980 TL, ikinci arama için 3 bin 960 TL olduğu belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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