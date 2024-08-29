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Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

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Erzincan'ın da bulunduğu 7 ilde gerçekleşen Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı sonrası 'Tatbikat Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. AFAD Başkanı Oktay Memiş'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, tatbikatın detayları ve müdahale planı ele alındı.

Erzincan'ın da bulunduğu 7 ilde gerçekleşen Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı sonrası 'Tatbikat Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Afad Başkanı Oktay Memiş'in başkanlığında düzenlenen toplantıya 7 ilin valisi, video konferans sistemi (VKS) üzerinden katıldı. Toplantıda gece saatlerinde Bingöl başta olmak üzere Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen ve 24 saat sürecek olan deprem tatbikatı ele alındı.

Toplantıda, tatbikatla senaryo gereği depremden etkilenen il ve ilçelere Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde müdahale edildiği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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