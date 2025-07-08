Bindallı Kıyafetlerine Gençlerden Yoğun İlgi

Bindallı Kıyafetlerine Gençlerden Yoğun İlgi
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Eskişehir'de bindallı satışını yapan Türkan Nazlıcan, gençlerin bu geleneksel kıyafete olan ilgisinin arttığını belirtti. 69 yaşındaki Nazlıcan, her yaz sezonunda farklı modellerle satışlarını artırdığını ifade etti.

Eskişehir'de özellikle düğünlerde tercih edilen bindallı isimli yöresel kıyafetin satışını yapan Türkan Nazlıcan, sezonla birlikte işlerinin arttığını dile getirerek, "Gençler artık bindallıya önem veriyor ve severek giyiyorlar" dedi.

Eskişehir'de bindallı satışı yapan 69 yaşındaki Türkan Nazlıcan, küçük yaşlarından itibaren severek terzilik yapıyor. Son 30 yıldır bindallı satışı yapan Nazlıcan, mesleğinin yıllardan beri gelen adetlerin devam ettirmeye katkı sağladığını düşünüyor. Yaz sezonlarında satışların daha fazla olduğunu ve her sene daha farklı modellerle yenilendiğini ifade eden Nazlıcan, genç kızların bindallı giymesinden çok mutlu. Nazlıcan, "Gençler artık bindallıya önem veriyor ve severek giyiyorlar." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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