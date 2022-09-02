Binbir emekle açtığı sahaf dükkanı onu üniversiteli yaptı

- Binbir emekle açtığı sahaf dükkanı üniversite kazanmasına sebep oldu Okumaya meraklı olan, kitaplarla iç içe yaşayan Ruhlar Çetin, Bayburt'ta bir ilke imza atarak, sahaf dükkanı açmıştı.

- Binbir emekle açtığı sahaf dükkanı üniversite kazanmasına sebep oldu

BAYBURT - Okumaya meraklı olan, kitaplarla iç içe yaşayan Ruhlar Çetin, Bayburt'ta bir ilke imza atarak, sahaf dükkanı açmıştı. Geçen sene sahaf dükkanı açarak Bayburt'un kitap ve sahaf ihtiyacını karşılayan Çetin, 46 yaşında girdiği üniversite sınavında başarılı olarak hayalini kurduğu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Çetin, 19 Eylül'de başlayacak olan derslerle birlikte şu sıralar yeniden okul sıralarında olmanın heyecanını yaşıyor.

Sahaf dükkanına gelen üniversitelilerin vesilesiyle üniversite okumaya karar verdi

Üniversite sınavına girmesinde, sonrasında ise sınavı kazanmasında açmış olduğu sahaf dükkanının çok büyük etkisi olduğuna dikkat çeken Çetin, dükkana gelen öğrencilerle kitap okuduklarını, tarih üzerine konuşmalar yaptıklarını, bu konuşmaların sonrasında bu fikrin ortaya çıktığını ve sınava hazırlanma sürecinin bu şekilde başladığını kaydetti.

27 yıl sonra hayalini kurduğu bölüme yerleşti

Tarih Bölümü okumanın uzun yıllardır hayalini kuran ve istediği bölüme yerleşen Çetin, ilk tercihinin tarih olduğunu, Tarih Bölümü'nün gelmemesi durumunda da Sosyoloji Bölümü'nü ikinci sırada yazarak tercih yaptığını belirtti. Çetin, ilk tercihi olan Tarih Bölümü'nü kazanmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Kızlarına örnek bir baba

3 çocuk babası olan Çetin, lisedeki kızlarının da seneye üniversite sınavına gireceklerini dile getirerek, kızlarının üniversite eğitimine devam edeceklerini bu sayede kızlarına iyi bir rol model olacağını belirtti.

Okumaya ve tarihe olan merakı yeni bir yol çizmesine önayak oldu

Kitap ve tarih merakının yanı sıra kitap okuma hevesinin üniversite okumaya teşvik ettiğini ifade eden Çetin, "Yaklaşık bir yıldır işlettiğim dükkana gelen öğrencilerin de etkisinde kalarak, onlarla olan sohbetimizin daha akademik boyutta olması bizi bu sürece, üniversite okuma yoluna sevk etti diyebilirim. Sınav sürecinde iyi bir şekilde hazırlandım, sınava girdim ve başarılı da oldum. Ayın 19'unda dersler başlıyor, 19 Eylül itibariyle Tarih Bölümü'nde öğrenimimize başlayacağız. Bundan sonrasında inşallah okulu bitiririz, bitirmek nasip olur" şeklinde konuştu. Özellikle Tarih Bölümü için sınava girdiğinin altının çizen Çetin, "Sosyoloji Bölümü'nü de tercihlerime yazmıştım ama özellikle Tarih Bölümü için sınava girmiştim. O bölüme odaklı bir çalışmam oldu, istediğim bölümü de kazandım, elde ettim şükürler olsun" şeklinde konuştu.