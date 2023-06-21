Binbaşı Devrim'den Söke Belediye Başkanı Arıkan'a Veda Ziyareti

Söke İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Salih Devrim, yeni görev yerine gitmeden önce veda kapsamında Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ı ziyaret etti.

Söke İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Salih Devrim, yeni görev yerine gitmeden önce veda kapsamında Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.

Söke'de yaklaşık iki yıldır İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Binbaşı Salih Devrim'in, yeni görev yeri Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı oldu. Başkan Arıkan, Binbaşı Salih Devrim ile buluşmasında, Devrim'e Söke'deki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kendisine yeni görev yerinde başarılar diledi.