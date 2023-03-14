Binali Yıldırım: 'Türk Devletleri Teşkilatı'na destek olmaya devam edeceğiz'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı'na destek olmaya devam edeceklerini belirten Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın asıl amacı Avrasya coğrafyasında asırlardan beri devam eden Türk kültürünün, Türk geleneğinin gelecek nesillere daha da tanıtılması, yaşatılmasıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul programı kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i ziyaret etti.

"Büyük felaket sonrası en başta yanımızdan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizi gördük"

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde Türk Devletlerinden yardımlar geldiğini söyleyen Binali Yıldırım, "6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi diye tanımlanan büyük depremde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Binlerce vatandaşımız sağ kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarıldı. Tedavileri halen devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Tabii bu büyük felaket sonrası en başta yanımızdan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizi gördük. Felaketzedelere yardım için adeta yarıştıklarına şahit olduk" dedi.

"Olağanüstü liderler zirvesi Ankara'da gerçekleşecek"

16 Mart'ta Ankara'da bir zirve gerçekleşeceğini söyleyen Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatımızın kıymeti ve önemi bu felaket günlerinde bir kez daha ortaya çıktı. Sayın Genel Sekreter'in ifade ettiği gibi önümüzdeki perşembe günü 16 Mart tarihi itibariyle aslında planlanmayan ve bu felaket sonrası Türkiye'mize dayanışmayı hedefleyen bir liderler zirvesi gerçekleşecek. Bir anlamda Türkiye'nin bu zor günlerinde dayanışma amacını taşıyor. Bu olağanüstü liderler zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Tabi buraya devlet başkanları, hükümet başkanları, AK Sakallar ve Dışişleri Bakanlığı tabiatıyla ve Türk devletleri de teşkilatından üst düzey yetkililer iştirak edecek. Burada bir kez daha 5 asıl 3 gözlemci üyeden oluşan Türk Devletleri Teşkilatı aralarındaki dayanışmayı, birliği, kardeşliği bütün dünyaya ilan etmiş olacaklar. Bildiğiniz gibi bir süre önce bu son zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de gözlemci üye olarak teşkilatta yerini aldı" şeklinde konuştu.

"Teşkilatımıza destek olmaya devam edeceğiz"

Teşkilata destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Yıldırım, "Teşkilatımızda üç gözlemci, beş asil üyemiz var. Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da asıl üye olarak yerini almış durumda. Türk Devletleri Teşkilatı'nın merkezi ve yeri İstanbul'da. Genel Sekreterimiz ve arkadaşlar da burada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Aksakal Türk Devletleri Teşkilatı'nın burada çalışma yeri var. Aynı zamanda bir de Ankara'da var. Biz Türk devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti olarak gelişmesi daha kapsayıcı olması sadece devletten devlete ilişkilerde değil halklar arasındaki ilişkilerde teşkilatın gücüne güç katacak şekilde arttırılması için teşkilatımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın asıl amacı Avrasya Coğrafyasında asırlardan beri devam eden Türk Kültürünün, Türk geleneğinin gelecek nesillere daha da tanıtılması, yaşatılması"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacına vurgu yapan Yıldırım, "Önemli projeler var, konular var. Türk dünyası 2040 vizyonumuz var. Bunun uygulamaları var. 4 yıllık icra planımız var. Dolayısıyla, Türk Devletleri Teşkilatı'nın asıl amacı Avrasya Coğrafyasında asırlardan beri devam eden Türk Kültürünün, Türk geleneğinin gelecek nesillere daha da tanıtılması, yaşatılması. Ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere ülkeler arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve arttırılması aynı zamanda da altyapının entegrasyonunun sağlanması kültür birlikteliğinin sağlanması dilde, işte, fikirde birlik esasının geliştirilmesi ve böylece çok büyük bir coğrafyada beş milyon kilometrekarelik bir coğrafyada 300 milyona ulaşan bir topluluğa hitap eden ve dünya ekonomisine, bölgesel kalkınmaya hizmet eden, enerjinin ulaşımın geleneksel merkezi olan bu coğrafyada Türk milletlerinin, Türklerin refahını, geleceğini daha da geliştirmek için teşkilatımızla var gücüyle bundan böyle de çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ise Binali Yıldırım'ın ziyaretine yönelik mutluluğunu dile getirerek 16 Mart'ta gerçekleştirilecek zirvenin önemine değindi. Binali Yıldırım görüşmelerin ardından merkezden ayrıldı. - İSTANBUL