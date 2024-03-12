Üye Girişi
Haberler

Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi

Güncelleme:

Kayseri'de binanın içerisinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde binanın bodrum katında bulunan malzemelerin yanması sonucunda 1 kişi zehirlendi.

Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi

Kayseri'de binanın içerisinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde binanın bodrum katında bulunan malzemelerin yanması sonucunda 1 kişi zehirlendi.

İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir neden dolayı yandı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, dumanlarda binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada dumandan zehirlenen 1 kişi de ambulansta tedavi altına alındı. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Kayseri Güvenlik Acil Durum Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title