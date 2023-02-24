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Diyarbakır'da 17 gündür enkazda olan 2 kedi kurtarıldı

Yerel Haberler

Diyarbakır'da 17 gündür enkazda olan 2 kedi kurtarıldı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu.

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Enkazdaki 4 kediden 2'si 17 gün sonra operasyonla kurtarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi. 4 kedi için çalışmalar tüm hızıyla başlatılırken 2 kedi kurtarıldı. Enkazda kalan diğer 2 kedi için de gerekli çalışmanın devam ediyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Diyarbakır Yenişehir kedi Yerel Haberler

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