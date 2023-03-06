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Bin genç aynı anda kayıt oldu

Yerel Haberler

Bin genç aynı anda kayıt oldu

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde, ücretsiz olacak 29 farklı branştaki bahar dönemi eğitimleri için bin öğrenci online olarak kayıt yaptırdı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde, ücretsiz olacak 29 farklı branştaki bahar dönemi eğitimleri için bin öğrenci online olarak kayıt yaptırdı.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek bahar dönemi eğitimleri için kayıtlar, 5 Mart Pazar günü online olarak alındı. Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimler arasında gençler için birçok seçenek sunuldu. Online kayıt işlemlerine gençler, yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede bin gencin kayıt işlemi gerçekleştirilirken kontenjan da doldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tepebaşı Gençlik Yerel Haberler

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