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Bin 502 yolcu getirdi

Yerel Haberler

Bin 502 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Costa Venezia isimli dev yolcu gemisi ilçeye bin 502 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Costa Venezia isimli dev yolcu gemisi ilçeye bin 502 yolcu getirdi.

İtalya bayraklı 323 metre uzunluğundaki Costa Venezia isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı Alman, İspanyol ve İtalyan uyruklu olmak üzere toplam bin 502 yolcu ve bin 13 personel bulunuyor.

İzmir Limanı'ndan gelen dev gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Kimi yolcular ise tekne turuna çıkarak Bodrum koylarını gezdi. Kimileri de denize girerek serinledi. Costa Venezia, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Pire Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bodrum İtalya Muğla Yerel Haberler

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