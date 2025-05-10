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Bin 100 öğrenciden anneleri ağlatan sürpriz

Bin 100 öğrenciden anneleri ağlatan sürpriz
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Bursa'da bin 100 öğrenci okullarında Anneler Günü'ne özel sürpriz hazırladı.

Bursa'da bin 100 öğrenci okullarında Anneler Günü'ne özel sürpriz hazırladı. Okula davet edilen ve çocuklarının kendileri için hazırladığı gösteriyi gören anneler önce şaşırdı, sonrasında ise gözyaşlarını tutamadı.

Bursa'da Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu öğrencileri anneler gününe özel sürpriz hazırladı. Okul yönetimi bir gün önceden öğrencileri okula getiren annelerin beyaz ve pembe giyinmesini istedi. Ders zili öncesi okul bahçesinde bin 100 öğrenci sıra oldu. Annelerin beklemediği bir anda okul yönetiminin hazırladığı, "Yaşam da sizinle başlıyor, eğitim de. Öğrencilerimizin kıymetli anneleri, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmek için gösterdiğiniz çabanın, bitmek bilmeyen sabrın, farkındayız. İyi ki varsınız" yazılı dev afiş açıldı. Ardından öğrenciler Anneler Günü için kendi hazırladıkları pankartları açarak annelerine şarkılar söyledi. Yapılan bu sürpriz karşısında anneler gözyaşlarını tutamadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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