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Bilinçle İlerleme Zamanı Projesi, Muğla'da veli tanışma toplantısı düzenlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan 'Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi', çocukların okul hayatına sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla ailelere rehberlik ediyor. Muğla'da düzenlenen veli tanışma toplantısı, uzman psikologların katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi", çocukların okul hayatına sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla ailelere rehberlik ediyor. Muğla'da düzenlenen veli tanışma toplantısı, uzman psikologların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'nde görev yapan Psikolog Gülizar Kaşıkara ve Psikolog Pınar Bayar konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar, çocukların eğitim hayatına adım atarken karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında ailelere önemli bilgiler sundu.

Toplantı boyunca çeşitli konular ele alındı ve ailelerin bu süreçte nasıl bir rol oynayabilecekleri anlatıldı. Ailelerin karşılaştıkları sorunlara karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca çocukların zorbalıkla nasıl baş edebilecekleri üzerine öneriler sunuldu. Toplantıya katılan veliler, uzman psikologlardan aldıkları bilgileri ilgiyle dinledi ve çocuklarının okula uyum sürecini daha sağlıklı hale getirmek için sorular sordu. Veliler, özellikle ayrılma kaygısı ve sorumluluk kazandırma gibi konularda merak ettikleri soruları yöneltti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Eğitim Yerel

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