Bilim Tiyatro Kulübü yolculuğuna başladı

Bilim Tiyatro Kulübü, Cumhuriyet'in 100. Yılında bilimi sahne sanatlarıyla buluşturan tutkulu bir misyon üstlendi. Ekip, havacılık ve uzay konularını ele alan iki ayrı oyun üzerinde çalıştıklarını ifade ettiler.

Bilim Erzurum'da faaliyet gösteren Bilim Tiyatro Kulübü ekibi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın Bilim Erzurum'u ziyareti sırasında projelerinin ilk ürünleri olan iki farklı çocuk tiyatrosunun detaylarını sundu. Ekip, havacılık ve uzay konularını ele alan iki ayrı oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Mandal, ekip tarafından sunulan çalışmalara olumlu bir tepki vererek, projeleri büyük bir sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Hedef gelişimi teşvik ve bilim eğitimine katkı

Bilim Tiyatro Kulübü, bilimi eğlenceli hale getirme, bilimsel merakı destekleme, eğitim ve bilinçlendirme sağlama, topluluk katılımını artırma, üreticiliği teşvik etme ve bilim eğitimine katkıda bulunma hedefleriyle yola çıktı. Proje Koordinatörü Mustafa Özdemir, Bilim Tiyatro Kulübü'nün hikayesinin tutku dolu bir ekip tarafından başlatıldığını ifade ederek, "Bilimi sahne sanatlarıyla birleştirerek bilimsel konuları eğlenceli bir şekilde anlatma fikri üzerine kuruldu. Bilimin herkes için erişilebilir ve eğlenceli olabileceğine inanıyoruz. Projemizdeki oyunlarımızın Yazarı Zeynep Mustafaoğlu ve Yönetmeni Oktay Parlar liderliğinde, projemizde yer alan yetenekli ve tecrübeli oyuncular Şerif Avci, Kerem Tamgac, Hande Köse, Esra Aydin ve Reşathan Köçer ile birlikte, Bilim Tiyatro Kulübü hedeflerimize ulaşmak için büyük bir enerjiyle çalışıyoruz. Hedeflerimiz çok yönlü. İlk olarak, bilimi eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Bunu tiyatro, belgesel, kısa film gibi araçlarla yapıyoruz. Ayrıca, bilimsel merakı desteklemek ve eğitim sağlamak için etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Farklı yaş gruplarına hitap edecek

Bilim Tiyatro Kulübü'nün faaliyet başlıkları, çocuk tiyatro oyunlarından yetişkin tiyatro oyunlarına, belgesellerden kısa filmlere, çizgi filmlerden gezici interaktif şovlara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu çeşitlilik, bilimi farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Gelecekte, Bilim Tiyatro Kulübü daha fazla okul ve toplulukla işbirliği yapmayı, bilim eğitimine katkıda bulunmayı ve dijital platformlarda daha fazla içerik üretmeyi planlıyor. Bilimle sahne sanatlarını bir araya getirerek, bilimi herkes için daha erişilebilir ve çekici hale getiren bu girişim, gelecekte de bilimseverler için heyecan verici projelere imza atmayı hedefliyor. - ERZURUM