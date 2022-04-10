Bilim Merkezi'nden ara tatil etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aralıksız sürdürdüğü öğrenci dostu faaliyetleri çerçevesinde öğrencileri bilimle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi'nin, 13-14-15 Nisan ara tatilde düzenleyeceği bilim ve eğlence dolu ücretsiz atölyelere kayıtlar başladı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında eğitime, bilime ve öğrencilere yönelik hizmetlerini hemen her alanda sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşan ara tatil döneminde miniklere bilim ve eğlence dolu atölyeler hazırladı. Kayseri Bilim Merkezi eğitmenlerince hazırlanan, miniklerin ara tatil dönemini eğlenerek ve öğrenerek geçirmesi amaçlanan program içeriğinde, 13 Nisan'da 9-12 yaş grubunda Canlılar Dünyası, 6-8 yaş grubunda Hikayelerle Resim, 14 Nisan'da 8-10 yaş grubunda Fizik Atölyeleri, 9-12 yaş grubunda Eğlenceli Deneyler yer alıyor. 15 Nisan'da ise 9-12 yaş grubunda Arduino Atölyeleri ve 6-8 yaş grubunda Evreni Keşfet atölye etkinlikleri minikleri bekliyor.

Ücretsiz ve kontenjanlarla sınırlı atölyelere katılım sağlamak isteyenlerin, detaylı bilgi ve kayıt için 0352 222 45 67/ 0352 222 89 01 numaralı telefonlar üzerinden irtibata geçebilir ya da www.kayseribilimmerkezi.com internet adresini ziyaret edebilir. - KAYSERİ