Bilecikli Sporcular Naili Moran Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Konya'da düzenlenen Naili Moran Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular önemli başarılara imza attı.

Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda Bilecik'i temsil eden Ecem Uygun ve Nurevşan Olgun elde ettikleri derecelerle kentte sevinç oluşturdu. Sporculardan Ecem Uygun, 300 metre engelli koşuda Türkiye üçüncüsü, 100 metre engelli koşuda Türkiye dördüncüsü olurken, genel toplam puanlamada da Türkiye dördüncüsü olmayı başardı.

Bir diğer Bilecikli sporcu Nurevşan Olgun ise 60 metre koşu, 60 metre engelli koşu ve uzun atlama branşlarında elde ettiği puanlarla 13 yaş üçlü branşlar kategorisinde Türkiye altıncısı oldu. Her iki sporcuda Spor Eğitim Merkezi (SEM) barajını geçti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Bu başarılar, ilimizde sporun geliştiğini ve gençlerimizin doğru bir şekilde yönlendirildiğini gösteriyor" dedi. - BİLECİK