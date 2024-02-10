Bilecikli sporcular madalyaları ile döndü.

Ankara'da düzenlenen U23 Halter Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcular büyük başarıya imza attı. Bahadır Erdal 89 kg sıkletinde Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya sahibi olurken, Utku Açıkgöz ise 96 kg sıkletinde Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenör Caner Özteke'yi tebrik etti. - BİLECİK