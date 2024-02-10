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Bilecikli sporcular madalyaları ile döndü

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Ankara'da düzenlenen U23 Halter Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcular Bahadır Erdal ve Utku Açıkgöz büyük başarı elde etti. Bahadır Erdal 89 kg sıkletinde Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya kazanırken, Utku Açıkgöz ise 96 kg sıkletinde Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenör Caner Özteke'yi tebrik etti.

Bilecikli sporcular madalyaları ile döndü.

Ankara'da düzenlenen U23 Halter Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcular büyük başarıya imza attı. Bahadır Erdal 89 kg sıkletinde Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya sahibi olurken, Utku Açıkgöz ise 96 kg sıkletinde Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenör Caner Özteke'yi tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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