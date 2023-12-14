Üye Girişi
Haberler

Bilecikli Sporcular Çanakkale'de Judo Müsabakalarında 10 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Altın, gümüş ve bronz madalyaların sahipleri açıklandı.

Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

70 kilogram'da oynayan Haticenur Göktaş 1'inci, 57 kilogramda Sümeyye Deniz 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. 81 kilogramda Polat Şentürk 2'inci, 70 kilogramda Ecrin Kısa 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 63 kilogramda Çilem Nur Söğüt 3'üncü, 52 kilogramda Elif Günenç 3'üncü, 48 kilogramda Fatmanur Uçar 3'üncü, 55 kilogramda Emrullah Coşgun 3'üncü, 66 kilogramda Mert Kaplan 3'üncü ve 90 kilogramda Muzaffer Buğra Sezer 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title