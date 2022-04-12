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Bilecikli sporcu milli takımda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecikli sporcu milli takımda

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Düzenlenen şampiyondan madalyalarla dönen Bilecikli sporcular, göz doldurdu. Alınan başarılar hakkında konuşan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilcisi İsmail Torunlar, "Erkekler kategorisinin ilk gününde milli sporcu Mustafa Kılıçkaya Türkiye 2'incisi olarak müsabakayı tamamladı. İkinci gün genç erkekler kategorisinde final maçı oynayan milli sporcularımızdan Mustafa Kılıçkaya 1'inci Özcan Karagöz ise 2'inci olarak turnuvayı tamamladılar. Müsabakalar sonucunda milli takım sporcumuz Mustafa Kılıçkaya aldığı puanlarla Türkiye genel sıralamasında 1'inci olarak yer aldı ve 11- 17 Haziran 2022 tarihleri arasında İspanya'nın Benidorm şehrinde yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında ülkemizi milli forma ile tekrar temsil etmeye hak kazandı. Kendisini ve antrenörünü tebrik ediyor, katılacağı şampiyonada başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecikli sporcu milli takımda

Bilecikli sporcu milli takımda

Bilecikli sporcu milli takımda

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya, Türkiye, Kemer, Milli, Yerel, Haberler

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