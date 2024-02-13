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Bilecikli sporcu Mehmet Nuri Taşkıran Türkiye 3'üncüsü oldu

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Ali Kalyalı U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcu Mehmet Nuri Taşkıran, 65 kg sıkletinde bronz madalya kazandı.

Ali Kalyalı U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcu başarısıyla gururlandırdı.

Sakarya'da düzenlenen Ali Kalyalı U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcu Mehmet Nuri Taşkıran Türkiye 3'üncüsü oldu.

U20 Genç Erkekler kategorisinde 65 kg sıkletinde mindere çıkan sporcu Mehmet Nuri Taşkıran çekişmeli geçen mücadelelerin yaşandığı müsabakada rakibini yenerek U20 Genç Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 3'üncü olarak bronz madalyaya sahip oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, tebrik mesajı yayımlayarak, "Müsabakaları düzenleyen Türkiye Güreş Federasyonuna, milli sporcumuz Ali Kalyalı adına düzenlenen müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ediyoruz. Bizleri gururlandıran sporcumuz Mehmet Nuri Taşkıran'ı ve antrenörümüz İbrahim Doğan'ı emekleri ve başarılardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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