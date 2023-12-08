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Bilecikli sporcu Elif Su Durak 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye 1'incisi oldu

8 Aralık 2023 11:19 Son Güncelleme: 11:21 Abone Ol

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalinde Bilecikli Elif Su Durak 1'incilikle altın madalyanın sahibi oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 'Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.