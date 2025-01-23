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Bilecik'te 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Projesi Gerçekleştirildi

Bilecik'te 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Projesi Gerçekleştirildi
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Bilecikli şehit yakınları ve gaziler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Proje, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen etkinliklerle, 32 binin üzerinde öğrenciye gazilerin hatıra ve deneyimlerini aktarmayı amaçlıyor.

Bilecikli şehit yakını ve gaziler "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü birimi 'Türkiye Yüzyılı' dolayısıyla 81 il de başlatılan 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Bilecik'te de gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, proje hakkında bilgi vererek, "Türkiye'de 2024 yılında 910 gazi ve şehit yakınlarının katılımıyla 321 programda 32 bin 862 öğrencilerle bir araya gelerek hatıralarını ve deneyimlerini paylaştılar. Projenin başlangıcından bugüne kadar 608 programda bin 479 gazinin katılımıyla 62 bin 185 öğrenciye program gerçekleştirilmiştir. Vatan Kahramanlık Buluşmaları Programları dolayısıyla 'En Büyük Eser: 101. Yılında Cumhuriyet' temasıyla 81 ilimizde aynı anda Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK ) yurtları ile gerçekleştirmeye başladı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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