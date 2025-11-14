Haberler

Bilecikli şehidin evinde helallik alınırken kardeşi abisinin üniformasını giydi

Güncelleme:
Bilecikli şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, baba ocağında helallik alınırken kardeşi, abisinin üniformasını giydi.

Bilecikli şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, baba ocağında helallik alınırken kardeşi, abisinin üniformasını giydi.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı, hava yolu ile öğle saatlerinde Eskişehir'e ardından karayoluyla Bilecik'e getirildi. Şehidin naaşı, cenaze töreni öncesi Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'taki babası ocağına helallik alınmak üzere getirildi. Burada baba Ali anne Hatice ve şehidin kardeşi Burcu Olgan gözyaşlarına hakim olmadı. Şehidin kardeşi Burcu Olgan abisin askeri üniformasını giyerken, tabutuna sarılarak "Daha doyamadım sana" diyerek feryadı etti. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrası Bilecik Şehitliğinde toprağa verildi. - BİLECİK

