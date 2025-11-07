Haberler

Bilecikli Öğrenciler ROBOCHALLENGE-25'te Uluslararası Başarı Elde Etti
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekli öğrenciler, ROBOCHALLENGE-25 yarışmasında dünya üçüncülüğü kazandı ve ilk 16'ya girerek önemli bir başarıya imza attı. İl Milli Eğitim Müdürü, başarılarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Bilecik'li öğrenciler ROBOCHALLENGE-25'te uluslararası başarı elde etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında desteklediği öğrenciler, ROBOCHALLENGE-25 yarışmasında yeteneklerini gösterdi. Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yarışmada dünya üçüncülüğünü kazanırken, Bilecik Borsa İstanbul Bilim Sanat Merkezi öğrencileri de ilk 16'ya girerek önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerin ve öğretmenlerin başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarı, ilimizdeki mesleki eğitim çalışmalarının kalitesini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
