Bilecikli Öğrenciler ROBOCHALLENGE-25'te Uluslararası Başarı Elde Etti

Bilecik'li öğrenciler ROBOCHALLENGE-25'te uluslararası başarı elde etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında desteklediği öğrenciler, ROBOCHALLENGE-25 yarışmasında yeteneklerini gösterdi. Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yarışmada dünya üçüncülüğünü kazanırken, Bilecik Borsa İstanbul Bilim Sanat Merkezi öğrencileri de ilk 16'ya girerek önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerin ve öğretmenlerin başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarı, ilimizdeki mesleki eğitim çalışmalarının kalitesini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi. - BİLECİK