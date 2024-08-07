Bilecikli Bisiklet Sporcusu Mert Hüner Uludağ Performans Tırmanış Yarışında 2. Oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sportif faaliyetlerini sürdüren başarılı bisiklet sporcusu Mert Hüner, Bursa'da yapılan Uluslararası Uludağ Performans Tırmanış yarışında 2. oldu.

Yaklaşık 800 sporcunun katılımı ile Bursa merkezde startı verilen yarış Uludağ'ın zirvesinde son buldu. Finiş kapısından 2. olarak geçen başarılı sporcu Mert Hüner "Granfondo Dünya Şampiyonasına 26 gün kaldı. Şampiyona öncesi böyle güzel bir derece elde etmem beni çok mutlu etti ve performansımdan çok memnunum. Bu elde etmiş olduğum derece şampiyona öncesi performans durumumu bana göstermiş oldu. Gerek motivasyon olarak gerekse de performans olarak hazırım diyebilirim. Şimdi ise kalan bu kısa süreci iyi değerlendirmek istiyorum" dedi. - BİLECİK