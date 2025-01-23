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Bilecikli ailelere ve evlenecek olan gençlere beklenen haber geldi

Bilecikli ailelere ve evlenecek olan gençlere beklenen haber geldi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecikli ailelere ve evlenecek olan gençlere beklenen haberi verdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecikli ailelere ve evlenecek olan gençlere beklenen haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ailelerin hayatlarına ekonomik anlamda ellerini rahatlatacak olan müjdenin detaylarını, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu anlattı. Türkoğlu, "Evlenecek gençlerimizin yanındayız. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında hayata geçirilen 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 150 bin TL kredi imkanı artık 81 ilimizden başvurulara açık" dedi.

"Her ay 5 bin lira çocuk yardımı"

Türkoğlu, doğum yardımlarını arttırıyoruz diyerek şunları dile getirdi;

"Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız. Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların, ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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