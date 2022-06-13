Bilecik Ziraat Odası Başkanı Sevinen: "Buğday Maliyetini Hesapladığımızda Yaklaşık 1600-1800 Lira Gibi, Dönüme Maliyet Çıkıyor.

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, hububat alımları öncesinde; "Buğday maliyetini hesapladığımızda yaklaşık 1600-1800 lira gibi dönüme bir maliyet çıkıyor. Yani 300 kilo verenin altındaki şu anda zarar" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Başmüdürlüğü ve Bilecik Ziraat Odası, Bilecik İl Genel Meclisi salonunda düzenlediği basın toplantısı ile hububat alımları öncesinde bilgilendirme yaptı. Toplantıya; Bilecik İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, toplantıda yaptığı konuşmada; şunları söyledi:

Bu yıl çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artışına dikkat çeken Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen konuşmasında şunları söyledi:

"Bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi, farklı bir uygulama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisine buğday veren çiftçilerimize artı 1 lira destek verecek. Bu yeterli mi? Değil. Gerçekten bu sene; buğday ekiminde, gübre atımında, mazot fiyatlarında çok yükselişler oldu. Buğday maliyetini hesapladığımızda yaklaşık bin 600- bin 800 lira gibi dönüme maliyet çıkıyor. Yani 300 kilo verenin altındaki şu anda zarar. Zarar eder yani çiftçi. Ama fiyat 6.50 en düşük 5 bin 975 lira... Yani bu sene ofis yemliğe bile düşse buğday 5 bin 975 liraya alacak. Gerçekten 1 lira da destek yani 7 lira."

ANKA / Yerel