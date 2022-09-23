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Bilecik yerel: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Kurtoğlu Bilecik'e geldi

Yerel Haberler

Bilecik yerel: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Kurtoğlu Bilecik'e geldi

Bilecik haberi: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Bilecik Valiliği'ne gelişinde Vali Kızılkaya tarafından karşılanan Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bilecik Valiliği ziyaretinde Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin eşlik etti. Ziyarette Korgeneral Kurtoğlu ve Vali Kızılkaya ilin asayiş durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Vali Kızılkaya, ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Bilecik Yerel Haberler

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