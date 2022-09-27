Bilecik yerel haberleri | Bozüyük'te kanal temizliği Yerel Haberler Gelen Bilecik haberine göre Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık DSİ kanalında başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık DSİ kanalında başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Bozüyük Belediyesi açık kanalın temizliği konusunda hassas davranarak insan sağlığı ve güzel görünüm açısından gerekli temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için başlattıkları çalışmalarına iş makineleri ve temizlik personeli vasıtasıyla devam ederken çalışmaların vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bozüyük Belediyesi Yerel Haberler

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