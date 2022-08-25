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Bilecik yerel haberleri | Bilecik Belediyesi'ne işçi alımı yapılacak

Yerel Haberler

Bilecik yerel haberleri | Bilecik Belediyesi'ne işçi alımı yapılacak

Bilecik yerel haberi... Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 4'ü kadın sürücü olmak üzere 9 işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 4'ü kadın sürücü olmak üzere 9 işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Subaşı, çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere süreli ve süresiz olmak üzere belediyeye işçi alımı yapılacağı bilgisi verdi. Vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verilmesi amacıyla belediye tarafından çeşitli iş kollarında hizmet vermek üzere işçi alımı yapılacağı aktaran Melek Mızrak Subaşı, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 5 ay 29 gün süreli 5 işçi alımı yapılacaktır. İşçi alımı için başvuran kişilerin 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Ayrıca 4 kadın sürücü alımı da yapılacaktır. Başvuran adayların tecrübeye sahip olup SRC ve Psikoteknik belgesi ile E sınıfı ehliyet belgesine sahip olması gerekmektedir. Belirtilen alanlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşlarımız Bilecik Belediyesi Güzel Masa birimine başvuruda bulunabilir. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonrasında ilgililere ulaşılarak, alımlar gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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