Bilecik yerel haberleri... 30 Yıllık Bilecikli Balıkçı Ömer Hoşgör: "Geçen Yıla Oranla Fiyatlarda Yüzde Yüz Artış Var"

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te balık sezonu açılırken, 30 yıllık balıkçı Ömer Hoşgör, geçen yıla oranla fiyatlarda yüzde 100 bir artış olduğunu söyledi.

Bilecik'te balıklar tezgahlarda yerini aldı. Balıkçı Ömer Hoşgör, "Yaklaşık 30 yıldır Bilecik'te aktif olarak bu işi yapıyorum. Daha sezonda ilk günler yani bir 15-20 gün geçmesi gerekli. Ay karanlığı dediğimiz olay var onu yaşamamız gerekiyor öncelikle. Bir görmemiz gerekli" dedi.

Ömer Hoşgör, "Fiyat artışları var enerji fiyatlarından dolayı. Kayıklarımızın nakliyeleri pahalı. Petrol pahalı geçen sezon 7 lira ile kapandı, bu sene sanırsam 27 lira civarı yakıt. Sadece kayıklarda ÖTV kaldırıldı. Yaklaşık onlarda 22-23 liraya petrol alıyorlar. Onun dışında ekonomik bir durum yok yani. Yani bu günler kıyaslarsak yüzde 100. Talep var, pahalılık şikayeti de var. Tabii bu fiyatlar düşer diye de düşünüyorum, nasıl olur bilemiyorum da" diye konuştu.