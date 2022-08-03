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Bilecik yerel haberi... Bilecik'te Giyim Teknolojisi Sergisi açıldı

Bilecik yerel haberi... Bilecik'te Giyim Teknolojisi Sergisi açıldı

Bilecik yerel haberine göre Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İsmetpaşa Mahallesi Mahalle Konağı'nda Giyim Teknolojisi Sergisi'nin açılışını gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İsmetpaşa Mahallesi Mahalle Konağı'nda Giyim Teknolojisi Sergisi'nin açılışını gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı sergiyi gezerek, bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile anlamlı ve faydalı her türlü çalışmaya verdiği katkıları hatırlatan Başkan V. Subaşı; "İl protokolümüzün değerli üyeleriyle birlikte İsmetpaşa Mahallesi Mahalle Konağı'nda Giyim Teknolojisi Sergisi'nin açılışını gerçekleştirerek, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yapılan her bir güzel eser için emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi her zaman bu tür güzel çalışmalara gereken katkıyı vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından mahallede gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmetpaşa Mahallesi Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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