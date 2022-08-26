Bilecik yerel haberi: Bilecik Belediyesi selin ardından 200 personelle sahada

Bilecik gelişmesine göre Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz gün yaşana sel felakatinin ardından 200 personelle sahada olduklarını anlatarak, "Vatandaşlarımızdan ricamız, komşularına ve yardıma muhtaç insanlara el uzatması, bu konuda bizlerle iletişime geçmeleridir"dedi.Bilecik Belediye Başkan V.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz gün yaşana sel felakatinin ardından 200 personelle sahada olduklarını anlatarak, "Vatandaşlarımızdan ricamız, komşularına ve yardıma muhtaç insanlara el uzatması, bu konuda bizlerle iletişime geçmeleridir"dedi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcıları Vedat Kazıcı, Hüseyin Yıldız, Ahmet Gürses ve ilgili birim müdürleri, sahada incelemelerde bulundu. Su baskını yaşanan noktalara müdahale eden ekipler, vatandaşların yardım istediği noktalarda da gerekli çalışmalarda bulundu.

"Bizler tüm ekiplerimizle birlikte sabaha kadar sahada olacağız"

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, Bilecik Belediyesi'ne bağlı 200'e yakın personel ile sahada çalıştıklarını belirterek, "Bugün maalesef yine afet boyutunda bir yağış ile karşılaştık. Son zamanlarda karşılaştığımız en büyük yağışlardan biri oldu. Bizler ilgili başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin koordinasyonunda her yere müdahale etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, komşularına ve yardıma muhtaç insanlara el uzatması, bu konuda bizlerle iletişime geçmeleridir. Bu tür yardıma ihtiyaç vatandaşlarımız varsa onlara kalacak yer temin etmek istiyoruz. Sizden bir diğer ricamız ise dere yatakları ve dolgu alanlarından uzak durmanızdır. Çünkü yağışın sabaha kadar sürmesi bekleniyor. Hepimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler tüm ekiplerimizle birlikte sabaha kadar sahada olacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK