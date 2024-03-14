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Bilecik Yenipazar Su Uçtu Şelalesi Doğal Sit Alanı Olarak Tescillendi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde bulunan Su Uçtu Şelalesi'nin Eskişehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu tarafından doğal sit olarak tescil edildiğini duyurdu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Yenipazar'da bulunan Su Uçtu Şelalesi'nin doğal sit olarak tescillendiğini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde bulunan Su Uçtu Şelalesi'nin Eskişehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca doğal sit olarak tescil edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda, "Bilecik Yenipazar Su Uçtu Şelalesi Eskişehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca Doğal Sit olarak tescil edilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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