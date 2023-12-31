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Bilecik ve ilçelerinde yeni yıl öncesi gıda denetimleri yapıldı

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Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçelerde bulunan büfelerde sıkı bir gıda denetimi yapıldı. Halk için güvenilir gıda arzının sağlanmasını hedefleyen gıda kontrol görevlileri denetimlere aralıksız devam ederken tüketici sağlının korunmasının önemine de dikkat çekti.

Bilecik ve ilçelerinde yeni yıl öncesi gıda denetimleri yapıldı.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçelerde bulunan büfelerde sıkı bir gıda denetimi yapıldı. Halk için güvenilir gıda arzının sağlanmasını hedefleyen gıda kontrol görevlileri denetimlere aralıksız devam ederken tüketici sağlının korunmasının önemine de dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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