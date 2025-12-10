Vali Sözer, yangın mağdurları için yapılan kalıcı konutları inceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangın mağdurları için yapılan kalıcı konutları inceledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Osmaneli sınırlarına kadar ulaşan orman yangınından etkilenen vatandaşlar için Soğucakpınar Köyü Kaşıkçı Mahallesi'nde yapımı süren kalıcı konut alanlarında incelemelerde bulundu. Vali Sözer, temelleri atılan ve önemli bir bölümü yükselmeye başlayan konutların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında yangın sonrası oluşturulan geçici barınma alanlarına da giden Vali Sözer, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sözer, devletin tüm imkanlarıyla milletinin yanında olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Afetlerin yaralarını birlik ve beraberlik içinde sarıyoruz; vatandaşlarımızın güvenli yuvalarına kavuşması için çalışmaları titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK