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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yukarıçaylı Göleti'nin müjdesini duyurdu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yukarıçaylı Göleti'nin müjdesini duyurdu.

Vali Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde yapılacak olan Yukarıçaylı Göleti'nin ikmal ihalesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalandığını açıklayarak müjdeli haberi duyurdu.

Vali Aygöl, 40 metre yüksekliğe ulaşacak olan Yukarıçaylı Göleti ile ilgili yaptığı açıklamada, "560 bin metreküp su tutma hacmine sahip olacak. Gölet tamamlandığında 12 bin 630 dönüm tarım arazisinde bölge halkına ve çiftçiye hizmet verecek. 115 milyon 555 milyon TL bedelle ihalesi yapılan işin, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren tamamlanıp hem tarım ve sulama bölgesi hem de mesire alanı olarak bölgeye katkı sağlaması planlanıyor" ifadelerini kullandı. Yukarıçaylı Göleti yapım çalışmalarının bir an önce başlayacağını belirten Vali Aygöl, "Bilecik ve ilçelerinde son dönemde yapılan DSİ yatırımları tarımsal faaliyetleri geliştirmede etkin rol oynuyor. 12 bin 630 dönüm alanda hizmet verecek olan Yukarıçaylı Göletimiz tamamlandığında tarımsal üretim verimliliğini ve çeşitliliğini arttıracaktır. Suyun daha verimli bir şekilde kullanılmasıyla kuraklığın da önüne geçilecektir. Tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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