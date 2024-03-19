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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yerel seçimler için tedbirleri görüşmek üzere toplantı düzenledi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili toplantı yaptı. Toplantıda, güvenlik önlemleri ve tedbirler konuşuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili toplantı yaptı.

Bilecik Valiliği'nde gerçekleşen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı, Seçim Kurulu Başkanı İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve siyasi parti başkanları katıldı.

Toplantıda, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek güvenlik önlemleri ve tedbirler konuşuldu. Vali Aygöl, Bilecik halkını saygı ve sevgi içerisinde huzura davet ederek, "Halkımızın güvenliği için yine halkımızın alacağı sorumluluklar bulunuyor. Seçimler gelir ve gider. Önemli olan birbirimizi yıpratmadan, üzmeden ve kırmadan bu dönemleri atlatabilmek. Bundan dolayı biz gerekli tedbirlerimizi alırken vatandaşlarımızın da sorumluluklarını alacaklarına gönülden inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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