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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Vilayetler Birliği Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirildi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Vilayetler Birliği Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına atandı. Aygöl, Vilayetler Birliği 58. Olağan Genel Meclis Toplantısında yapılan karar doğrultusunda yeni görevine başladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Vilayetler Birliği Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirildi.

Vali Şefik Aygöl, Ankara Gölbaşı'nda, Birlik Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen Vilayetler Birliği 58. Olağan Genel Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda verilen karar doğrultusunda Vali Şefik Aygöl, Vilayetler Birliği Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirilerek yeni görevinin başına geçti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şefik Aygöl Bilecik Yerel Politika Güncel Haberler

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