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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün minik misafiri Hızır Efe'ye sürpriz hediye

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün minik misafiri Hızır Efe tatlı anlarıyla herkesi gülümsetti.

Vali Şefik Aygöl makamında minik misafiri Hızır Efe'yi ağırlayarak Valilik binasını gezdirdi. Makam koltuğuna da oturan minik Efe ve Vali Aygöl mesai saatlerini eğlenceli bir şekilde geçirdi. Vali Aygöl Hızır Efe'nin anneannesine teşekkür ederek hayata çok güçlü bir şekilde hazırladığını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Ardından Vali Aygöl, mesai saatine renk katan minik misafir Hızır Efe'ye oyuncak hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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