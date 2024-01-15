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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılar ile bir araya geldi

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Nazlı Aygöl, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde büyüklerin ellerinden öperek, sohbet etti. Huzurevinde ikamet eden her bir yaşlı vatandaşla ilgilenen, sohbet eden Nazlı Aygöl, kendilerinden dualarını eksik etmemelerini istedi. Yaşlı vatandaşlar ise; yapılan bu ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek teşekkür etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılar ile bir araya geldi.

Nazlı Aygöl, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde büyüklerin ellerinden öperek, sohbet etti. Huzurevinde ikamet eden her bir yaşlı vatandaşla ilgilenen, sohbet eden Nazlı Aygöl, kendilerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

Yaşlı vatandaşlar ise; yapılan bu ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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